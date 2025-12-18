Назван объем инвестиций АБР в экономику Азербайджана за 9 месяцев

БАКУ/Trend/ - За 9 месяцев текущего года объем прямых иностранных инвестиций Азиатского банка развития (АБР) в Азербайджан составил 5,464 миллиона долларов.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

По информации, это на 14,396 миллиона долларов или в 3,6 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В январе-сентябре прошлого года объем прямых иностранных инвестиций Азиатского банка развития в Азербайджан составил 19,860 миллиона долларов.

За отчетный период доля инвестиций АБР в общем объеме прямых иностранных инвестиций в Азербайджан составила 0,1%.

Следует отметить, что за 9 месяцев 2025 года прямые иностранные инвестиции в экономику Азербайджана превысили 4,736 млрд долларов, что означает увеличение по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 213,485 млн долларов США, или на 4,7%. В то же время объем прямых иностранных инвестиций, направленных из Азербайджана во внешнюю экономику за отчетный период, составил 2,039 млрд долларов США. Данный показатель на 658,090 млн долларов США, или на 47,7%, больше, чем за первые 9 месяцев 2024 года.

