В Гааге подтверждена взаимная заинтересованность в углублении двустороннего партнерства между Азербайджаном и Нидерландами (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В рамках рабочего визита в Королевство Нидерландов представитель Президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков провел встречи с министром внешней торговли и развития Королевства Нидерландов Аукье де Врис, генеральным секретарем Министерства иностранных дел Кристианом Ребергеном, заместителем министра иностранных дел Марселем де Винком, заместителем советника премьер-министра Нидерландов по национальной безопасности Йостом ван Дойтекомом, председателем Комитета по иностранным делам, обороне и развитию Сената Нидерландов, сенатором Коэном Петерссеном и другими членами комитета, а также с влиятельными государственными и политическими деятелями страны.

Как сообщает Trend, на встречах состоялся обмен мнениями по важным направлениям двусторонних отношений между Азербайджаном и Нидерландами.

Стороны подчеркнули, что в течение текущего года в политических отношениях между двумя странами наблюдается позитивная динамика, и важнейшим результатом в этом отношении стало соглашение, достигнутое на встрече Президента Ильхама Алиева и Премьер-министра Дика Схофа на Копенгагенском саммите Европейского политического союза, об укреплении сотрудничества в ряде областей. Также было отмечено, что встреча министров иностранных дел, консультации между министерствами иностранных дел и взаимные визиты на других уровнях в течение года способствовали непрерывному политическому диалогу.

В ходе встреч, проведенных в рамках визита, особое внимание было уделено организации взаимных визитов на высоком уровне, проведению непрерывных политических консультаций и определению новых направлений сотрудничества. Рассмотрен текущий уровень сотрудничества в различных областях, обсуждены перспективы дальнейшего развития и новые приоритетные области взаимного интереса.

Стороны подчеркнули, что укреплению доверия между странами и углублению взаимопонимания может способствовать не только межправительственный диалог, но и межпарламентское сотрудничество. Обсуждались шаги, которые могут быть предприняты для развития отношений между парламентами обеих стран, организация взаимных визитов парламентариев и деятельность групп дружбы. В ходе встреч Э. Амирбеков проинформировал коллег о мирной повестке Азербайджана и Армении, необходимых условиях для обеспечения устойчивого мира в Южно-Кавказском регионе, последовательной политической линии и конкретных шагах, предпринятых нашей страной в этом контексте, о масштабных восстановительных и реконструкционных работах на освобожденных от оккупации территориях, а также о проблемах, вызванных минным загрязнением территорий. Голландская сторона, в свою очередь, приветствовала прогресс в направлении нормализации отношений и выразила полную поддержку мирному процессу.

В ходе встреч также состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития азербайджано-европейских отношений, обсуждаемых двусторонних документах и ​​формировании региональных транспортных связей. Подчеркнуто, что 2025 год характеризуется позитивной динамикой в ​​отношениях между ЕС и Азербайджаном, и отмечена важность сохранения и дальнейшего развития этой динамики в ближайшие месяцы.

Э. Амирбеков подчеркнул, что документ «Стратегическая повестка дня партнерства ЕС-Армения», принятый в начале декабря этого года, не отражает нынешних реалий в регионе, и выразил надежду, что усилия Европейского союза по поддержке процесса нормализации будут способствовать укреплению мира и стабильности между Азербайджаном и Арменией, не подорвут доверие между сторонами и не осложнят азербайджано-европейские отношения.

Визит также был важен с точки зрения проведения детального обмена мнениями об укреплении партнерства в экономической сфере между Азербайджаном и Нидерландами. В этой связи на встрече в расширенном составе с участием главы Европейского департамента Министерства иностранных дел Эрика Вестстрате, специального посланника по торговле Марка Хасселаара, а также руководителей Нидерландского агентства по предпринимательству (RVO) и Конфедерации промышленности и предпринимателей (VNO-NCW) были обсуждены возможности сотрудничества в таких областях, как сельское хозяйство, управление водными ресурсами, портовая инфраструктура, транспорт, логистика, возобновляемая энергия, высокие технологии, урбанизация, укрепление товарооборота и принятие конкретных мер по содействию взаимным инвестициям. Голландская сторона выразила заинтересованность во всестороннем сотрудничестве с Азербайджаном и заявила о своей поддержке углубления отношений в потенциальных областях в ближайшем будущем.

В рамках визита Институт международных отношений Clingendael, ведущий аналитический центр Нидерландов, организовал круглый стол. Выступая за круглым столом, в котором приняли участие эксперты, специализирующиеся на нашем регионе, представители Министерства иностранных дел Нидерландов и ведущих СМИ, представитель Президента рассказал о геополитических процессах, происходящих на Южном Кавказе, мирном процессе между Азербайджаном и Арменией, отношениях Азербайджана с ЕС, НАТО и Нидерландами, а также ответил на многочисленные вопросы участников.

В ходе визита Э. Амирбеков также дал интервью газете Holland Times и представителям аналитических центров, расположенных в Гааге.

