Представлен предварительный проект Стратегического плана Счетной палаты Азербайджана на 2026-2030 гг. (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Представлен предварительный проект Стратегического плана Счетной палаты Азербайджанской Республики на 2026-2030 годы.

Как сообщили Trend в Счетной палате, в мероприятии приняли участие председатель и члены правления Счетной палаты, депутаты Милли Меджлиса, эксперты, руководители структурных подразделений и сотрудники.

Председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов рассказал о важности стратегического плана и о целях, поставленных для адекватного реагирования на реформы, проводимые в сфере управления государственными финансами, и о возникающих в связи с ними вызовах.

Затем руководитель аппарата Счетной палаты и сотрудники структурного подразделения представили подробную информацию о процессе подготовки стратегического плана, инструментах, используемых для оценки текущей ситуации, и их результатах, стратегических целях, итоговых и промежуточных результатах, системе мониторинга, а также ресурсной и рисковой оценке плана.

На мероприятии было отмечено, что новый план служит для повышения роли качественного государственного аудита в управлении государственными финансами, выступая в качестве дорожной карты на следующие 5 лет.

Основное внимание будет уделено таким приоритетам, как полное создание Информационной системы государственного аудита, включая интеграцию с информационными системами других государственных органов, применение искусственного интеллекта в возможных направлениях и расширение использования инструментов анализа данных, продолжение высококачественной практики государственного аудита, аудит консолидированной финансовой отчетности, аудит среднесрочной бюджетной рамки, расширение применения международных стандартов, укрепление управления государственными финансами на основе наших рекомендаций, оказание поддержки глобальным инициативам, еще большее повышение профессионального имиджа высших аудиторских учреждений в международном сообществе и т. д.

В рамках презентации участники высказали предложения по ряду вопросов.

