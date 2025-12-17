Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ/Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 1,28 доллара США, или 2% и составила 62,45 доллара США.
Об этом Trend сообщает со ссылкой на источник на нефтяном рынке.
Отмечается, что цена барреля нефти марки Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан снизилась на 1,27 доллара США, или 2,1%, и составила 60,40 доллара США.
Цена на нефть марки URALS снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 1,86 доллара США, или 5,6% и составила 33,25 доллара США за баррель.
Цена на нефть марки Dated Brent, добываемую в Северном море, снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 1,2 доллара США или 2% и составила 60,20 доллара США за баррель.
Средняя цена барреля нефти в государственном бюджете Азербайджана на 2025 год заложена на уровне 70 долларов.