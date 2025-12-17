В Азербайджане увеличилось производство солнечной и ветровой энергии

БАКУ /Trend/ - В январе-ноябре текущего года на ветроэлектростанциях (ВЭС) Азербайджана было произведено 100 миллионов кВт·ч электроэнергии.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на Государственный комитет по статистике Азербайджана.

По информации, это на 51 миллион кВт·ч или в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В то же время на солнечных электростанциях страны за отчетный период произведено 572,5 миллиона кВт·ч электроэнергии, что на 52,3 миллиона кВт·ч или 10,1% больше по сравнению с 11 месяцами прошлого года.

Следует отметить, что в Азербайджане в секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром в январе-ноябре 2025 года произведено продукции и оказано услуг на сумму 3,096 миллиарда манатов.

Объем продукции, произведенной в секторе водоснабжения, очистки и переработки сточных вод составил 597,5 миллиона манатов.

