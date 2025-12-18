Назван ожидаемый к концу года показатель грузооборота Бакинского порта

БАКУ /Trend/ - Общий показатель грузооборота Бакинского международного морского порта к концу этого года, как ожидается, достигнет 8 миллионов тонн.

Как сообщает Trend, об этом сказал журналистам директор Бакинского международного морского порта Эльдар Салахов.

«Наши цели на ближайшие годы выше. Технический потенциал, материально-техническая база и наличие профессионального персонала позволяют нам достигать более высоких результатов. Если в прошлом году обработка контейнеров составляла около 76 тысяч TEU, то в этом году ожидается, что эта цифра достигнет 104-105 тысяч TEU. Это говорит о росте по сравнению с прошлым годом примерно на 40%», - сказал он.