Узбекистан и Иран обсудили реализацию совместных инвестиционных проектов

ТАШКЕНТ /Trend/ - 17 декабря в Ташкенте в рамках визита делегации во главе с губернатором иранской провинции Мазандарон Махдий Юнуси Рустаеми прошёл бизнес-форум «Узбекистан–Иран» и серия двусторонних B2B-переговоров, передает Trend.

Согласно информации, в форуме приняли участие более 70 ведущих компаний из Ирана, свыше 100 узбекских предпринимателей, а также представители профильных министерств и ведомств двух государств, которые представили свои инициативы и предложения в различных отраслях.

В ходе обсуждений стороны рассмотрели вопросы расширения торгово-экономического взаимодействия, реализации совместных инвестиционных проектов и развития технологического сотрудничества.

В рамках форума состоялись B2B-встречи между представителями деловых кругов двух стран. По итогам переговоров были достигнуты договорённости по ряду перспективных проектов, открывающих новые возможности для совместного бизнеса и инвестиционной деятельности.