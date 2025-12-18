Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Центральная Азия
  3. Узбекистан

Узбекистан и Иран обсудили реализацию совместных инвестиционных проектов

Узбекистан Материалы 18 декабря 2025 06:13 (UTC +04:00)
Узбекистан и Иран обсудили реализацию совместных инвестиционных проектов
Фото: Торгово-промышленная палата Республики Узбекистан

Читайте Trend в

Камол Исмаилов
Камол Исмаилов
Все материалы

ТАШКЕНТ /Trend/ - 17 декабря в Ташкенте в рамках визита делегации во главе с губернатором иранской провинции Мазандарон Махдий Юнуси Рустаеми прошёл бизнес-форум «Узбекистан–Иран» и серия двусторонних B2B-переговоров, передает Trend.

Согласно информации, в форуме приняли участие более 70 ведущих компаний из Ирана, свыше 100 узбекских предпринимателей, а также представители профильных министерств и ведомств двух государств, которые представили свои инициативы и предложения в различных отраслях.

В ходе обсуждений стороны рассмотрели вопросы расширения торгово-экономического взаимодействия, реализации совместных инвестиционных проектов и развития технологического сотрудничества.

В рамках форума состоялись B2B-встречи между представителями деловых кругов двух стран. По итогам переговоров были достигнуты договорённости по ряду перспективных проектов, открывающих новые возможности для совместного бизнеса и инвестиционной деятельности.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости