В Баку проходит церемония вручения премии "Dayaq" (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В Баку проходит церемония награждения самых активных предпринимателей, работающих в различных секторах экономики Азербайджана в 2025 году.

Как сообщает Trend, церемония вручения премии "Dayaq" проводится при поддержке Министерства экономики и Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBİA).

В церемонии принимают участие более 300 бизнесменов, стартапов, представителей бизнес-ассоциаций, парламентариев и представителей государственных учреждений.

В программу мероприятия входят выступления должностных лиц, панельная дискуссия на тему "2026: Вызов МСП" и вручение премий "Dayaq" 17 предпринимательским организациям, добившимся успеха в 2025 году.

Следует отметить, что премия "Dayaq" вручается представителям бизнеса уже четвертый года, учитывая вклад предпринимателей в экономику страны. Премия "Dayaq", учрежденная Агентством развития малого и среднего бизнеса в 2022 году, призвана отметить достижения предпринимателей, являющихся основой экономики, поощрению делового образа мышления и дальнейшему укреплению сотрудничества между государственным и частным секторами. Данная премия признает вклад предпринимателей в устойчивое развитие, инновационный подход и социальную ответственность.

Премия "Dayaq" - это не только благодарность предпринимателям, но и призыв к бизнесу двигаться к новым инициативам и более высоким целям, а также свидетельство того, что государство всегда на стороне предпринимателей.

Новость обновляется

