ЕАБР ожидает снижение темпов роста мировой экономики в 2026 году

АЛМАТЫ/Trend/ - Евразийский банк развития (ЕАБР) ожидает снижение динамики роста мировой экономики в 2026 г. по сравнению с динамикой 2024-2025 годов.

Как сообщает в четверг специальный корреспондент Trend, об этом говорится в докладе ЕАБР "Макроэкономический прогноз 2026–2028", представленном в Алматы.

В отчете говорится, что мировая экономика в 2026 году немного сбавит обороты по сравнению с динамикой 2024–2025 годов. Рост сохранится, но будет более умеренным, что во многом связано с адаптацией к новым торговым барьерам и тарифам.

По оценкам банка, экономика США вырастет примерно на 1,6%, еврозона - около 1%. Китай, как и прежде, останется главным "мотором" глобального роста: экономика страны может прибавить 4,6%.

Внутри этой общей картины драйверы роста различаются по регионам. В США ключевую поддержку обеспечат инвестиции в IT-инфраструктуру, хотя рост процентных выплат по корпоративному и государственному долгам сдерживает инвестиции. В Европе стимулом станут растущие госрасходы на оборону и инфраструктурные проекты. В Китае власти активно стимулируют внутренний спрос, что отражает значительный структурный сдвиг в экономике.