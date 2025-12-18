ЕАБР прогнозирует снижение базовой ставки в Казахстане к концу 2026 г.

АЛМАТЫ /Trend/- Евразийский банк развития (ЕАБР) ожидает, что базовая ставка Национального банка Казахстана снизится примерно до 14 процентов к концу 2026 года.

Как сообщает специальный корреспондент Trend, об этом заявил руководитель Дирекции по аналитической работе ЕАБР Алексей Кузнецов на презентации "Макроэкономического прогноза на 2026–2028 годы" в Алматы.

Он отметил, что инфляция, по оценкам банка, замедлится до 9,7% г/г к концу 2026 года, пройдя пик в марте–апреле. Повышение ставки НДС с 12% до 16% с 1 января увеличит давление на инфляцию в I квартале. Однако рост цен останется под контролем благодаря уже предпринятым мерам денежно-кредитной политики, решению властей приостановить повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги и введению частичного регулирования цен. Все это будет способствовать возврату инфляции на траекторию устойчивого снижения.

"На фоне повышенной инфляции мы полагаем, что базовая ставка будет сохранена на уровне 18% до II квартала 2026 года. По мере того как пик инфляции будет пройден, регулятор начнет плавно смягчать денежно-кредитные условия: мы ожидаем, что к концу 2026 года ставка снизится примерно до 14%", – сказал Кузнецов.

Напомним, что 10 октября 2025 года Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение повысить базовую ставку до 18% годовых с коридором ±1 п.п. 28 ноября было принято решение сохранить ставку на этом же уровне.

Национальный банк также пересмотрел прогноз инфляции на 2025 и 2026 годы. В 2025 году инфляция ожидается в пределах 12,0–13,0%, в 2026 году – 9,5–12,5%. По итогам 2027 года прогнозируется её замедление до 5,5–7,5%.

Отметим, что ЕАБР - это многосторонний банк развития, призванный содействовать экономическому росту государств-участников, расширению торгово-экономических связей между ними и развитию интеграционных процессов на евразийском пространстве через инвестиционную деятельность. Участниками ЕАБР являются семь стран: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.