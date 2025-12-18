Азербайджан и ОАЭ обсудили консульское сотрудничество

БАКУ /Trend/ - 17 декабря 2025 года в Баку состоялись вторые консульские консультации между министерством иностранных дел Азербайджанской Республики и министерством иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов.

Как сообщает Trend, информацию об этом опубликовало министерство иностранных дел Азербайджана.

Азербайджанскую делегацию на консультациях возглавил руководитель консульского отдела министерства иностранных дел Эмиль Сафаров, а делегацию Объединенных Арабских Эмиратов — директор департамента консульских услуг министерства иностранных дел Рашед Надхар Рахма.

В ходе консульских консультаций рассмотрены текущее состояние и перспективы развития консульского сотрудничества с Объединенными Арабскими Эмиратами, важной для Азербайджана страной-партнером, в том числе возможности подписания новых двусторонних документов в этой области. Кроме того, состоялся обмен мнениями о последних инновациях в консульской сфере, включая текущий опыт и механизмы, применяемые обеими странами в направлении цифровизации консульских услуг, а также рассмотрены возможности расширения сотрудничества в этой области и взаимного применения передового опыта.

Была подчеркнута также важность укрепления отношений между двумя странами в вопросах миграции, правосудия, пограничного контроля, внутренних дел, образования, социальной сферы и других областях. Стороны договорились провести следующие консульские консультации в Абу-Даби в 2026 году.

