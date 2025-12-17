В Азербайджане увеличилось производство сжиженных газов

БАКУ /Trend/ - В январе-ноябре текущего года в Азербайджане было произведено 206,7 тыс. тонн сжиженного газа.

Об этом Trend сообщили в Государственном комитете по статистике.

Отмечается, что этот показатель на 40,4 тыс. тонн, или на 24,3%, больше, чем за аналогичный период 2024 года, когда в стране было произведено 166,3 тыс. тонн сжиженного газа.

По состоянию на 1 декабря текущего года запасы готовой продукции составили 3 тыс. тонн.

Следует отметить, что за отчетный период общая стоимость продукции в сфере производства нефтепродуктов составила 5,013 млрд манатов, что на 9,6% больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

