В Баку проходит мероприятие, посвященное итогам сельскохозяйственного года

БАКУ/Trend/ - В Баку проходит итоговое мероприятие, посвященное результатам сельскохозяйственного года.

Как сообщает Trend, в рамках мероприятия будут подведены итоги сельскохозяйственного года 2025, заслушаны отчеты о 90 агробизнес-фестивалях, проведенных за последние 3 года, около 30 выставках-ярмарках по продаже семян, кредитных ярмарках и фестивалях продукции, а также о механизмах государственной поддержки аграрной сферы. Кроме того, будут представлены отчеты о bootcamp-проектах, направленных на поддержку реализации инициатив в области искусственного интеллекта с участием студентов около 20 высших учебных заведений. Также будет объявлен новый формат Международной азербайджанской сельскохозяйственной выставки Caspian Agro, которая пройдет в мае 2026 года.

В мероприятии принимают участие министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов, министр науки и образования Эмин Амруллаев, министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев, министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, руководитель Агентства по продовольственной безопасности Азербайджана Гошгар Тахмазлы, председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики Ульви Мехтиев, председатель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Заур Микаилов, руководитель Комитета по аграрной политике Милли Меджлиса Тахир Рзаев, руководитель аграрно-экологического отдела Кабинета министров Латиф Гасымов, министр сельского хозяйства Нахчыванской Автономной Республики Рафаэль Гулиев, президент Национальной конфедерации организации предпринимателей (работодателей) Мамед Мусаев, руководители Фонда развития бизнеса, Ассоциации азербайджанских банков, Государственного агентства занятости и ряда банков.

