Болгария увеличила импорт газа из Азербайджана в январе-октябре

БАКУ/Trend/ - В январе-октябре текущего года из Азербайджана в Болгарию было экспортировано 1,589 миллиарда кубометров природного газа на сумму 576,8 миллиона долларов США.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на Государственный комитет по статистике Азербайджана.

Согласно информации, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 79,1 миллиона долларов США, или 16%, по количеству и увеличился на 37 миллионов кубометров, или 2,4% по объёму.

Для сравнения, в январе-октябре 2024 года из Азербайджана в Болгарию было экспортировано 1,552 миллиарда кубометров природного газа, общая стоимость этого экспорта составила 497,1 миллиона долларов США.

Отметим, что в январе–октябре 2025 года из Азербайджана за рубеж в целом было экспортировано 20,649 миллиарда кубометров природного газа на сумму 7,418 миллиардов долларов США. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это на 569,3 миллиона долларов США, или на 8,3% больше в стоимостном выражении, при этом в физическом объёме экспорт сократился на 690,003 миллиона кубометров, или на 3,2%.

В то же время за первые 10 месяцев текущего года в Азербайджан было импортировано 252,158 миллиона кубометров природного газа на сумму 39,151 миллионов долларов США. Это по сравнению с показателями годичной давности на 40,2 миллиона долларов США, или в два раза меньше в стоимостном выражении, а в объёмном выражении — на 243,6 миллиона кубометров, или на 49,1% меньше.