Подписан Меморандум о сотрудничестве в рамках буровых работ на месторождениях Бахар и Гум-Дениз

БАКУ/Trend/ - Подписан Меморандум о сотрудничестве между трестом "Комплексные буровые работы" (CDWT) Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) и компанией Bahar Energy Operating Company (BEOC).

Как сообщает Trend со ссылкой на SOCAR CDWT, меморандум предусматривает применение обширного опыта комплексных буровых работы на месторождениях Бахар и Гум-Дениз.

Согласно информации, проекты, которые будут реализованы совместно с BEOC в рамках этого сотрудничества, внесут значительный вклад в достижение целей обеих организаций.

Отметим, что 22 декабря 2009 года SOCAR подписала в Баку контракт PSA (Production Sharing Agreement) с компанией Bahar Energy Limited на разведку, реабилитацию, разработку и добычу блока, в который входят морские месторождения "Бахар" и Гум-Дениз", находящиеся на Каспийском море.

Месторождение "Гум-Дениз" эксплуатируемое с 1955 года расположено в 21 километре к юго-востоку от Баку, а месторождение "Бахар" разрабатывается с 1969 года и располагается в 40 километрах юго-восточнее Баку.