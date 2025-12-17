Беларусь участвует в проектах по восстановлению Карабаха - посол

БАКУ /Trend/ — Беларусь активно участвует в совместных проектах по восстановлению Карабаха.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил посол Беларуси в Азербайджане Дмитрий Пиневич, выступая на пресс-конференции, посвящённой итогам 2025 года.

По словам Пиневича, в течение года он неоднократно посещал различные регионы Азербайджана.

«За этот год я несколько раз побывал в Гяндже, семь раз посетил Карабах, а также Шахдаг, Гусар, Губу, Хачмаз, Лянкяран, Шеки, Шамахы и Гобустан. Неповторимость и красота каждого уголка Азербайджана поражают. В планах обязательно посетить Нахчыван», — отметил посол.

Он также подчеркнул, что Беларусь нацелена на реализацию двусторонних проектов по всему Азербайджану. «Наше направление деятельности заключается в том, чтобы в каждом секторе народного хозяйства и в каждом регионе Азербайджана был реализован двусторонний проект — промышленный, исторический, культурный или иной», — сказал Пиневич.