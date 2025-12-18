Продолжается 17-е заседание азербайджано-турецкого военного диалога высокого уровня (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Продолжается официальный визит в Азербайджан турецкой делегации во главе со вторым начальником Генерального штаба Вооружённых сил Турецкой Республики генералом армии Левентом Эргюном.

Об этом Trend сообщили в минобороны.

18 декабря первый заместитель министра обороны − начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковник Керим Велиев провёл встречу с турецкой делегацией.

Генерал-полковник К.Велиев отметил, что стратегическое партнёрство между Азербайджаном и Турцией развивается по восходящей линии. Была подчеркнута необходимость увеличения интенсивности совместных учений, проводимых в целях совершенствования знаний и навыков военнослужащих.

Генерал армии Л.Эргюн отметил значение мероприятий, проводимых в рамках 17-го заседания азербайджано-турецкого военного диалога высокого уровня, для формирования новых возможностей, подчеркнув при этом важность взаимных визитов для дальнейшего расширения военного сотрудничества.

На встрече было проанализировано текущее состояние азербайджано-турецкого военного сотрудничества, были проведены широкие обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес, и планов на перспективу.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!