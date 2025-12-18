Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Экономика Материалы 18 декабря 2025 18:44 (UTC +04:00)
Названо основное направление грузопотока в Бакинском порту

Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
БАКУ /Trend/ - Основное направление грузов, поступающих в Бакинский международный морской порт, - с востока на запад.

Об этом сказал сегодня журналистам директор Бакинского международного морского порта Эльдар Салахов во время медиатура на территории порта, сообщает Trend.

По его словам, примерно 38-40% грузов составляют импортные и транзитные грузы из Китая.

«Особенно в последнее время значительно увеличился объем перевозок автомобилей и запчастей китайского производства. В то же время расширяется и наше сотрудничество с традиционными торговыми партнерами, такими как Швейцария, Турция, Казахстан, Узбекистан и Грузия», - сказал Э. Салахов.

