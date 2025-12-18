Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Названы объемы льготных кредитов Фонда развития бизнеса Азербайджана за 9 месяцев

Экономика Материалы 18 декабря 2025 15:17 (UTC +04:00)
Айтадж Ширалиева
БАКУ/Trend/ - В январе-ноябре 2025 года Фонд развития бизнеса Азербайджана (ФРБА) предоставил предпринимателям льготные кредиты на сумму более 340 миллионов манатов для более чем 5800 инвестиционных проектов.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил первый заместитель министра экономики Азербайджана Эльнур Алиев на церемонии вручения премии "Dayaq".

“За девять месяцев текущего года в наших промышленных зонах резидентский и нерезидентский статус был присвоен 171 субъекту предпринимательства с общей суммой инвестиций более 8 миллиардов манатов", - сказал замминистра.

По его словам, в этот период объём экспорта из промышленных зон вырос на 17% и составил примерно 30% несырьевого экспорта страны.

