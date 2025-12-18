Назван объем экспорта природного газа из Азербайджана в Грецию за январь-октябрь

БАКУ /Trend/ - В январе-октябре текущего года из Азербайджана в Грецию было экспортировано 752,7 миллиона кубометров природного газа (в газообразном виде) на сумму 392,8 миллиона долларов США.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике Азербайджана.

Согласно информации, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 72,6 миллиона долларов США или на 22,7% по стоимости cнизился на 16,6 миллиона кубометров или на 2,2% по объему.

В январе-октябре 2024 года из Азербайджана в Грецию было экспортировано 769,3 миллиона ​​кубометров природного газа, общая стоимость экспорта составила 320,2 миллиона долларов США.

Отметим, что в январе–октябре 2025 года из Азербайджана за рубеж в целом было экспортировано 20,649 миллиарда кубометров природного газа на сумму 7,418 миллиарда долларов США. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это на 569,3 миллиона долларов США, или на 8,3% больше в стоимостном выражении, при этом в физическом объёме экспорт сократился на 690,003 миллиона кубометров, или на 3,2%.

В то же время за первые 10 месяцев текущего года в Азербайджан было импортировано 252,158 миллиона кубометров природного газа на сумму 39,151 миллионов долларов США. Это по сравнению с показателями годичной давности на 40,2 миллиона долларов США, или в два раза меньше в стоимостном выражении, а в объёмном выражении — на 243,6 миллиона кубометров, или на 49,1% меньше.