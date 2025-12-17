В Абу-Даби состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ФОТО)

АБУ-ДАБИ/Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению Президента Объединенных Арабских Эмиратов Шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна находится с визитом в этой стране.

Как сообщает в среду специальный корреспондент Trend, 17 декабря в Абу-Даби состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Объединенных Арабских Эмиратов Шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

Затем главы государств Азербайджана и Объединенных Арабских Эмиратов приняли участие в церемонии открытия ежегодного глобального спортивного турнира «Игры будущего 2025».

Новость обновляется