Назван объем торгового оборота между Азербайджаном и Россией

БАКУ /Trend/ - В январе-ноябре текущего года объем торговых операций между Азербайджаном и Россией составил 4,508 миллиарда долларов США.

Об этом Trend сообщили в Государственном таможенном комитете.

По информации, это на 129,8 миллиона долларов США или на 3% больше, чем за аналогичные месяцы 2024 года.

За отчетный период товарооборот с Россией составил 10,11% от общего товарооборота Азербайджана. Таким образом, страна заняла 3-е место среди стран, с которыми Азербайджан осуществил наибольший объем торговых операций за отчетный период.

В январе-ноябре текущего года Азербайджан экспортировал в Россию продукцию на сумму 1,088 миллиарда долларов США. Это на 3,7 миллиона ​​долларов США или на 0,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В отчетный период на экспорт несырьевой продукции в Россию пришлось 1,079 миллиарда манатов, что на 10,780 миллиона долларов или на 1% больше, чем в предыдущем году.

За этот период экспорт несырьевой продукции в Россию составил 32,52% от общего объема экспорта. По этому показателю Россия стала крупнейшим покупателем несырьевой продукции Азербайджана.

В отчетный период из России в Азербайджан было осуществлено экспортных операций на сумму 3,420 миллиарда долларов США, что на 126 миллионов долларов США или на 3,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Таким образом, Россия заняла 2-е место среди стран, из которых Азербайджан импортировал наибольшее количество продукции в отчетный период.

Следует отметить, что в январе-ноябре 2025 года из Азербайджана за рубеж было экспортировано в общей сложности 22,804 миллиарда кубометров природного газа (в газообразном виде) на сумму 8,117 миллиарда долларов США. Это на 513,275 миллиона долларов США или на 6,7% больше в стоимостном выражении и на 718 миллиона кубометров или на 3% меньше по объему, чем за аналогичный период прошлого года.

За этот период доля природного газа в общем объеме экспорта страны составила 34,69%.

Следует отметить, что в январе-ноябре текущего года Азербайджан осуществил торговые операции с зарубежными странами на сумму 44,589 миллиарда долларов США. Это на 1,480 миллиарда долларов США или на 3,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Из внешнеторгового оборота 23,401 миллиарда долларов США пришлись на экспорт, а 21,188 миллиарда долларов США — на импорт. За прошедший год экспорт сократился на 937 миллионов долларов США или на 3,8%, а импорт увеличился на 2,416 миллиарда долларов США или на 12,9%.

В результате в сфере внешней торговли образовалось положительное сальдо в размере 2,213 миллиарда долларов, что на 3,353 миллиарда долларов или в 2,5 раза меньше годового показателя.