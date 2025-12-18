Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Происшествия

Подорвавшийся на мине тракторист из Агдама переведен в госпиталь Мингячевира

Происшествия Материалы 18 декабря 2025 10:36 (UTC +04:00)
Подорвавшийся на мине тракторист из Агдама переведен в госпиталь Мингячевира

Читайте Trend в

Аслан Мамедли
Аслан Мамедли
Все материалы

АГДАМ/Trend/ - Тракторист, подорвавшийся на мине в Агдаме, доставлен в госпиталь в Мингячевире.

Как сообщает Карабахского бюро Trend, тракторист Мамедов Малик Гадир оглу, работавший в поле в селе Чеменли района, после осмотра, оказания первой помощи и лечения в Агдаме был перевезен в больницу города Мингячевир.

Напомним, что минный инцидент произошел в селе Чеменли освобожденного от оккупации Агдамского района 17 декабря около 22:00 часов. Житель села Мамедов Малик Гадир оглу получил травмы, подорвавшись на мине на тракторе во время посева лука.

По данному факту начато расследование.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Лента

Лента новостей

Читать все новости