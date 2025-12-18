Подорвавшийся на мине тракторист из Агдама переведен в госпиталь Мингячевира

АГДАМ/Trend/ - Тракторист, подорвавшийся на мине в Агдаме, доставлен в госпиталь в Мингячевире.

Как сообщает Карабахского бюро Trend, тракторист Мамедов Малик Гадир оглу, работавший в поле в селе Чеменли района, после осмотра, оказания первой помощи и лечения в Агдаме был перевезен в больницу города Мингячевир.

Напомним, что минный инцидент произошел в селе Чеменли освобожденного от оккупации Агдамского района 17 декабря около 22:00 часов. Житель села Мамедов Малик Гадир оглу получил травмы, подорвавшись на мине на тракторе во время посева лука.

По данному факту начато расследование.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!