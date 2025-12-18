В ЕАБР назвали накопленный объем инвестиций в Таджикистане

АЛМАТЫ/Trend/ - Накопленный портфель инвестиций Евразийского банка развития (ЕАБР) в Таджикистане составил 70 миллионов долларов.

Как сообщает в четверг специальный корреспондент Trend, об этом заявил заместитель председателя Правления и главного экономиста ЕАБР Руслан Даленов на пресс-конференции по итогам 2025 года в Алматы.

По его словам, на рассмотрении находится еще 48 миллионов долларов и список будет расширяться.

Р.Даленов отметил, что также предоставлено 3,4 миллиона долларов технического содействия. Оно направлено на разработку цифровой платформы электронной карты города Душанбе, подготовку и запуск проектов государственно-частного партнерства, внедрение системы электронного взаимодействия в Министерстве экономики и торговли Таджикистана, подготовку проектной документации для реализации проектов в агропромышленном комплексе, обогащение пшеничной муки для улучшения здоровья населения, разработка проектной документации для проектов в Таджикистане.

Отметим, что ЕАБР - это многосторонний банк развития, призванный содействовать экономическому росту государств-участников, расширению торгово-экономических связей между ними и развитию интеграционных процессов на евразийском пространстве через инвестиционную деятельность. Участниками ЕАБР являются семь стран: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.