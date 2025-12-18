В Афганистане открылся Торговый дом Кыргызстана

ТАШКЕНТ /Trend/ - 16 декабря в столице Афганистана — Кабуле — состоялась официальная церемония открытия Торгового дома Кыргызстана, сообщили в министерстве экономики и коммерции Кыргызстана, передает Trend.

Согласно информации, в мероприятии приняли участие министр экономики и коммерции Кыргызстана Бакыт Сыдыков и министр промышленности и торговли Афганистана Нуруддин Азизи.

В ведомстве отметили, что запуск Торгового дома станет эффективной площадкой для продвижения кыргызской продукции, налаживания прямых контактов между бизнес-сообществами двух стран и увеличения объёмов взаимной торговли.

Также было подчеркнуто, что данный шаг имеет важное значение для дальнейшего укрепления двустороннего торгово-экономического взаимодействия и развития партнёрских отношений между Кыргызстаном и Афганистаном.