В рамках Фестивалей агробизнеса в Азербайджане продажи превысили 8 млн манатов – министр

БАКУ/Trend/ - В рамках Фестивалей агробизнеса в Азербайджане продажи превысили 8 миллионов манатов.

Как сообщает Trend, об этом сказал министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов на состоявшемся сегодня в Баку итоговом мероприятии, посвященном Фестивалям аграрного бизнеса.

Он отметил, что в стратегии социально-экономического развития, реализуемой под руководством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, сельское хозяйство определено как одно из приоритетных и стратегических направлений. В результате последовательного внимания и заботы, проявляемых главой государства к этой области, проведены масштабные реформы в аграрном секторе, значительно расширены возможности фермеров для ведения бизнеса и сформированы прочные основы для устойчивого развития регионов", - отметил министр.

М.Мамедов сказал, что в последние годы предприняты важные шаги по повышению эффективности сельскохозяйственного производства, внедрению современных технологий и облегчению доступа фермеров к финансово-техническим ресурсам: «Применение цифровых решений, расширение электронной сельскохозяйственной платформы и переход к экологически устойчивым моделям производства являются одними из главных направлений государственной политики.

Снижение воздействия изменения климата, эффективное использование земельных и водных ресурсов, а также применение точного земледелия еще больше повышают конкурентоспособность сельскохозяйственного сектора.

Именно для продвижения этих стратегических целей в регионах организуются фестивали агробизнеса. В этом году в 28 регионах, охватывающих 13 экономических регионов страны, прошли 32 фестиваля, в которых приняли участие более 400 тысяч фермеров и предпринимателей, а продажи превысили 8 миллионов манатов».

Министр отметил, что в рамках фестивалей были организованы выставки-продажи семян, кредитные ярмарки, панельные дискуссии и тренинги.

Эти фестивали внесли значительный вклад в развитие малого и среднего бизнеса, активное вовлечение женщин-фермеров и молодежи в агропромышленный сектор, а также расширение обмена знаниями и опытом: «Фестивали сельскохозяйственных культур в то же время создали условия для продвижения и брендирования специализированной сельскохозяйственной продукции регионов».

