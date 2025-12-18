Аналитики прогнозируют рост экономики Грузии в 2026 г.

БАКУ /Trend/ - Экономика Грузии вырастет на 6% в 2026 году, следует из прогноза Galt & Taggart, передает Trend.

Согласно информации, рост будет обеспечен устойчивым притоком иностранной валюты, стабильностью лари и замедлением инфляции до 3%.

Сообщается, что прогноз превышает ожидания правительства, заложившего в госбюджет рост ВВП на уровне 5%. Аналитики ожидают позитивного эффекта для потребительских и инвестиционных настроений, при этом основными рисками остаются политическая и геополитическая неопределенность.

В Galt & Taggart также считают, что благоприятные экономические условия позволят Нацбанку снизить ставку рефинансирования до 7,5% с текущих 8%, которые сохраняются с мая 2024 года.