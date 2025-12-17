Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Узбекистан Материалы 17 декабря 2025 23:40 (UTC +04:00)
Обсуждены перспективы развития межпарламентского сотрудничества Узбекистана и Турции

Камол Исмаилов
ТАШКЕНТ /Trend/ - 17 декабря председатель Комитета Сената Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана по международным отношениям, внешнеэкономическим связям, иностранным инвестициям и туризму Алишер Агзамходжаев провёл онлайн-переговоры с руководителем межпарламентской группы сотрудничества «Турция–Узбекистан» Османом Местином, передает Trend.

Согласно информации, в ходе переговоров было отмечено, что стратегическое партнёрство между двумя государствами динамично развивается благодаря твёрдой политической поддержке на высшем уровне и многолетним дружественным связям, основанным на взаимном доверии.

Особое внимание было уделено значению межпарламентского взаимодействия для укрепления двусторонних отношений, в том числе в части обмена законодательным опытом, ратификации международных соглашений и осуществления парламентского контроля за реализацией достигнутых договорённостей.

Собеседники также подчеркнули важность дальнейшего расширения контактов между профильными комитетами и межпарламентскими группами, налаживания системного диалога и разработки совместных инициатив, направленных на углубление сотрудничества между Узбекистаном и Турцией.

