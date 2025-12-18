В Бакинском порту достигнут рекордный показатель обработки грузов

БАКУ /Trend/ - Годовой показатель обработки контейнеров в Бакинском международном морском порту впервые достиг 100 тысяч TEU.

Как сообщает Trend, об этом было сказано во время медиа-тура по территории порта.

Согласно информации, это достижение является показателем эффективности единой системы управления транспортом, сформированной в результате слияния Бакинского порта с ЗАО «Азербайджанские железные дороги» указом главы государства от 25 февраля 2025 года. Интеграция портовых и железнодорожных операций позволила ускорить процессы обработки грузов и оптимизировать логистические маршруты. Деятельность Единого транзитного центра, в котором в сентябре этого года в Бакинском порту совместно работали несколько организаций и экспедиторских компаний, также способствует более гибкому выполнению операций в порту и постоянному повышению показателей обработки грузов. В результате проделанной работы в порту был достигнут рекордный показатель обработки грузов.

Бакинский порт занимает особое стратегическое положение на карте торговли и логистики как один из главных узлов региона и Среднего коридора (Транскаспийского международного транспортного маршрута). В условиях перестройки глобальных цепочек поставок Средний коридор еще больше укрепил свои позиции как самый безопасный, удобный, гибкий и кратчайший транзитный маршрут из Азии в Европу и обратно.

Бакинский порт, благодаря своим инфраструктурным возможностям, техническим показателям и опытным специалистам, вносит большой вклад в развитие региональной логистики и, будучи первым портом в регионе, получившим сертификат «Зеленый порт» («Экопорт»), обеспечивает устойчивость перевозок по Среднему коридору, организуя операции в соответствии с международными экологическими требованиями. Если в 2020 году через Бакинский порт было перевезено 40 395 контейнеров TEU, то в 2024 году это были уже 76 775 контейнеров TEU, что, в свою очередь, означает увеличение на 90% или в 1,9 раза. Превышение годового порога в 100 тысяч TEU в этом году демонстрирует эффективность контейнерных операций порта и служит основанием для более высоких прогнозов на следующий год.

