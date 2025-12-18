В Иране выросла задолженность перед банками

БАКУ /Trend/ - На конец 4-го месяца текущего иранского года (22 июля 2025 года) задолженность государственного и негосударственного секторов перед иранскими банками и другими финансовыми учреждениями увеличилась по сравнению с концом того же месяца прошлого года (21 июля 2024 года) на 34,6%.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на статистику Центрального банка Ирана.

Согласно статистическим данным, на конец 4-го месяца текущего года задолженность государственного и негосударственного секторов перед банками и финансовыми учреждениями Ирана составила 116 квадриллионов риалов (около 193 миллиардов долларов США). Однако на конец того же месяца прошлого года этот показатель составлял 86,5 квадриллиона риалов (около 144 миллиардов долларов США).

К концу 4-го месяца задолженность государственного сектора перед банками и финансовыми учреждениями составила 22,8 квадриллиона риалов (около 37,9 млрд долларов США). Это на 37,7% больше, чем на конец того же месяца прошлого года.

Задолженность негосударственного сектора перед банками и финансовыми учреждениями к концу 4-го месяца составила 93,6 квадриллиона риалов (около 155 млрд долларов США). Это на 30,5% больше, чем на конец того же месяца прошлого года.

Добавим, что к концу 4-го месяца все активы иранских банков и финансовых учреждений, а также долги перед ними составили около 356 квадриллионов риалов (около 591 млрд долларов США). По сравнению с концом того же месяца прошлого года все активы банков и финансовых учреждений, а также долги перед ними увеличились на 44,4%.