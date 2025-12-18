Обнародованы данные о доле проектов ЕАБР, направленных на достижение ЦУР

АЛМАТЫ /Trend/ - Доля проектов Евразийского банка развития (ЕАБР) с вкладом в достижение Целей устойчивого развития (ЦУР) по итогам 2025 года составит 25% или 1,6 миллиарда долларов.

Как сообщает в четверг специальный корреспондент Trend, об этом заявил председатель правления ЕАБР Николай Подгузов на пресс-конференции по итогам 2025 года в Алматы.

"За этот год подписано более 20 новых проектов, направленных на поддержку экономики наших стран, а годовой объем инвестиций немногим превысит 2,6 миллиарда долларов, что превышает капитал банка. В этом стратегическом периоде наша задача состояла в усилении вклада в содействие развитию по приоритетным направлениям каждой из наших стран-участниц",- сказал Н. Подгузов.

По его словам, приоритет содействия достижению целей устойчивого развития определен стратегией банка.

Отметим, что ЕАБР - это многосторонний банк развития, призванный содействовать экономическому росту государств-участников, расширению торгово-экономических связей между ними и развитию интеграционных процессов на евразийском пространстве через инвестиционную деятельность. Участниками ЕАБР являются семь стран: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.