Сформирован потенциальный портфель проектов ЕАБР в Узбекистане - Подгузов

АЛМАТЫ/Trend/ - Сформирован потенциальный портфель проектов Евразийского банка развития (ЕАБР) в Узбекистане.

Как сообщает в четверг специальный корреспондент Trend, об этом заявил председатель правления ЕАБР Николай Подгузов на пресс-конференции по итогам 2025 года в Алматы.

"Мы уже начали проработку проектов в Узбекистане. Потенциальный портфель уже сформирован. Будем его реализовывать и продолжать выполнять миссию по развитию", - сказал он.

Н.Подгузов напомнил, что 10 апреля 2025 года Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон, который дал возможность Узбекистану стать седьмым участником банка:

"Для самой Республики Узбекистан это означает новый импульс для модернизации транспорта, энергетики, сельского хозяйства. Для всех стран участниц ЕАБР это означает рост возможностей для кооперации, торговли и укрепления продовольственной безопасности".

Отметим, что ЕАБР - это многосторонний банк развития, призванный содействовать экономическому росту государств-участников, расширению торгово-экономических связей между ними и развитию интеграционных процессов на евразийском пространстве через инвестиционную деятельность. Участниками ЕАБР являются семь стран: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.