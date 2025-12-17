Азербайджан и Израиль могут выйти за рамки двусторонних проектов - Зеэв Элкин (Эксклюзивное интервью) (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Азербайджан и Израиль могут реализовывать проекты за пределами двусторонней повестки.

Об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend находящийся с визитом в Баку министр в министерстве финансов Израиля, ответственный за реконструкцию Севера и Юга, и сопредседатель Азербайджано-израильской совместной комиссии Зеэв Элкин.

«Я вижу потенциал для реализации совместных проектов также в многостороннем формате. Мы можем реализовать трехсторонние проекты, например с участием Казахстана. Израиль со своей стороны может внести свой вклад с технологической точки зрения.

Например, в сфере сельского хозяйства можно реализовать совместные проекты, сочетая израильское ноу-хау, инвестиционные возможности Азербайджана, земельные ресурсы и человеческие ресурсы Казахстана, и производство в Китае, где большая нехватка сельскохозяйственной продукции. Такая четырехсторонняя схема может быть очень интересной, потому что каждая страна может привнести то, чего нет у другой, и тем самым создать синергию сотрудничества. Поэтому я вижу возможности геополитического выхода за рамки двухсторонних отношений», - сказал он.

Говоря о возможных сроках очередного заседания межправкомиссии, Элкин отметил, что данный вопрос обсуждался с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым.

«Мы на встрече с министром Джаббаровым обсуждали весь механизм продвижения межправкомиссии, и обозначили вторую половину 2026 года для проведения очередного заседания в Баку. Также мы договорились инициировать определенный механизм, который позволит повысить эффективность выполнения всего того, что вошло в протокол межправкомиссии. Мы договорились о ежеквартальных Zoom-конференциях между нами, как руководителями межправкомиссии, чтобы отслеживать процесс реализации договоренностей. Этот механизм будет задействован начиная с 2026 года», - сказал Элкин.

Министр также подчеркнул, что все больше израильских компаний проявляют интерес к инвестированию в Азербайджан.

«Интенсивный характер рабочих визитов, выражение интереса со стороны правительств к развитию экономических контактов сами по себе являются знаковыми для бизнес-структур. Они видят благоприятную почву в Азербайджане и позитивное отношение власти Азербайджана к израильским компаниям и к диалогу с Израилем. Приблизительно в конце января 2026 года планируется визит министра иностранных дел Израиля Гидеона Саара в Азербайджан, который, как ожидается, будет сопровождаться большой бизнес-делегацией, для того, чтобы создать платформу для расширения бизнес-связей», - сказал он.

Говоря о сотрудничестве между двумя странами в сфере энергетики, в частности, Элкин подчеркнул значимость соглашений, достигнутых касательно участия Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в израильской газовой промышленности.

«SOCAR приобрела 10 процентов акций в одном из самых больших газовых месторождений Израиля [Тамар], и получила регуляторное разрешение внутри международного консорциума на поиски газа в некоторых районах морской экономической зоны Израиля. Это дало очень серьезный импульс нашим отношениям. Все регуляторные разрешения, были выданы за очень короткое время, что показывает значимость, придаваемую Израилем отношениям с Азербайджаном», - сказал министр.

Элкин также отметил, что две страны могут сотрудничать в сфере «зеленой» энергии.

«Очень многие израильские компании работают в сфере внедрения технологий именно в области солнечной энергии, как внутри Израиля, так и в других странах. Думаю, что именно в плане технологий мы можем поделиться своим опытом с Азербайджаном», - сказал Элкин.

Кроме того, министр подчеркнул важность продолжения стратегического партнерства между Азербайджаном и Израилем в непростые времена.

«Наша страна пережила очень непростые два года во время войны. В такие моменты познаются друзья. В течение этих двух лет продолжались дружеские отношения между Азербайджаном и Израилем, выполнялись все обязательства по поставкам энергоресурсов, сохранялись двухсторонние авиаперевозки, которое при необходимости временно приостанавливалось по соображениям безопасности, но в короткие сроки возобновлялось. Азербайджан и Израиль являются стратегическими партнерами. Товарооборот между нашими странами в последние годы растет очень быстрыми темпами, несмотря на войну», - сказал он.

Помимо этого, как сказал Элкин, между народами двух стран выстроен прочный мост взаимоотношений.

«В Азербайджане проживает большая еврейская община, а в Израиле - крупная община выходцев из Азербайджана, представителей которой можно встретить всюду в израильской политике, экономике, муниципальной власти. Я также отвечаю сегодня за организацию «Натив», которая является инструментом работы государства Израиля с еврейскими общинами на территории бывшего Советского Союза. Я встречаюсь с руководителями общин здесь в Азербайджане. Пользуясь случаем, хочу выразить глубокую благодарность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, правительству за поддержку и очень позитивное отношение к еврейской общине на территории Азербайджана.

Обычно, когда я приезжаю с визитом в какую-то страну, еврейские общины просят меня поднять те или иные вопросы, которые они сами не могут решить. Однако в рамках визита в Азербайджан таких просьб не было вовсе — здесь, в Баку, все решается на месте. Нет необходимости в какой-либо помощи или вмешательстве со стороны Израиля. И это многое говорит о нынешних отношениях между еврейской общиной Азербайджана и руководством страны. Мы это очень ценим и искренне благодарны за такой уровень поддержки», - заключил министр.