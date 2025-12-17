Студенты UNEC заняли 1-е место в стране, 5-е место в мире в конкурсе «Robotex International 2025» (ФОТО)

На финальном этапе международного конкурса робототехники и технологий «Robotex International 2025», проходившего в Таллинне, столице Эстонской Республики cтуденты UNEC, представлявшие Азербайджан, добились больших успехов.

На финальном этапе, в напряженной и конкурентной борьбе с участием 921 команды из 32 стран, команда «UNECode», состоящая из студентов факультета цифровой экономики UNEC, соревновалась с 56 командами в категории «Stoneridge Entrepreneurship Challenge». Студенты UNEC, отличившиеся своим инновационным подходом и профессиональными навыками, заняли 5-е место в мире, 1-е место в регионе и Азербайджане.

Команду «UNECode», участвовавшую в конкурсе при поддержке Министерства молодежи и спорта Азербайджанской Республики, представляли студенты 3-го курса факультета цифровой экономики Ашурбей Мамадзаде, Али Сафарли, Магомед Марданов, Захид Тазаханов и Тофиг Алиев.