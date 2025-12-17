Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Компания из ОАЭ готова содействовать укреплению позиций Азербайджана как одного из ведущих экспортеров энергоресурсов

Энергетика Материалы 17 декабря 2025 14:52 (UTC +04:00)
Ляман Зейналова
БАКУ/Trend/ - Инвестиционное подразделение Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) — XRG готово содействовать укреплению позиций Азербайджана в качестве одного из ведущих мировых экспортеров энергоресурсов, сообщили в ответ на запрос Trend в компании.

"XRG придерживается ориентированного на партнерство и создание добавленной стоимости подхода к развитию в Азербайджане и во всем Каспийском регионе. Мы рассматриваем Каспий как стратегический энергетический хаб и видим значительный потенциал для расширения нашего присутствия", - заявили в компании.

В XRG напомнили, что в этом году было подписано необязывающее соглашение о ключевых условиях (Heads of Terms), предусматривающее приобретение XRG доли в компании Southern Gas Corridor CJSC (SGC) у министерства экономики Азербайджана.

"Данное соглашение является очередной вехой в развитии стратегических энергетических отношений между Объединенными Арабскими Эмиратами и Азербайджаном. В активы SGC входят действующие газодобывающие объекты, а также сеть трубопроводов протяженностью около 3 500 км, соединяющая Каспийский регион через Турцию с югом Европы. Соглашение также может способствовать экономическому росту Азербайджана, укрепляя его роль как надежного партнера. Подобные возможности позволяют наращивать добычу газа, усиливать экспортный потенциал и оптимизировать критически важную энергетическую инфраструктуру. Наш приоритет - тесное взаимодействие с проверенными партнерами для обеспечения устойчивого роста и долгосрочного создания стоимости", - отметили в XRG.

В XRG сообщили, что активы компании в Азербайджане включают стратегическое партнерство с SOCAR на газоконденсатном месторождении "Абшерон", где XRG владеет долей в 30%.

"Кроме того, в мае 2024 года SOCAR приобрела у ADNOC 3% долю в концессиях SARB и Umm Lulu в Абу-Даби. Партнерство по проекту “Абшерон” продемонстрировало, что сочетание строгой финансовой дисциплины, технического совершенства и общего видения позволяет достигать ощутимых результатов, и мы намерены использовать эту модель в будущих проектах в Азербайджане и за его пределами.

Данное партнерство является примером успешного международного сотрудничества и отражает глубокие и долгосрочные связи между ОАЭ и Азербайджаном. В конечном итоге наша цель — продолжать выстраивать прочные, основанные на доверии партнерства, которые будут способствовать энергетической безопасности, росту и инновациям как в Азербайджане, так и во всем регионе», - отметили в XRG.

В XRG заявили о полной поддержке стремления Азербайджана к диверсификации энергетического баланса.

"Мы намерены выступать долгосрочным стратегическим партнером в сфере газа, химической промышленности и новых видов энергии, используя капитал, техническую экспертизу и международные лучшие практики. Мы привержены поддержке инициатив, которые создают как экономическую, так и экологическую ценность. Азербайджан является ключевым стратегическим партнером для XRG, и наши долгосрочные цели тесно согласуются с видением страны в области устойчивого роста. Мы здесь надолго — чтобы инвестировать, выстраивать партнерства и содействовать укреплению позиций Азербайджана как ведущего экспортера энергоресурсов", - сообщили в компании.

В XRG также отметили, что компания опирается на шестидесятилетний глобальный опыт ADNOC в энергетическом секторе, что позволяет оказывать партнерам поддержку как с точки зрения технических возможностей, так и взвешенных инвестиционных решений.

"Наша цель — содействовать раскрытию новых источников ценности по всей энергетической цепочке: от увеличения добычи и экспорта газа до создания основы для более эффективных энергетических систем. По мере того как Азербайджан усиливает свое значение в качестве энергетического хаба, XRG будет оставаться надежным и активным партнером, ориентированным на обеспечение устойчивого, надежного и трансформационного роста", - подчеркнули в компании.

