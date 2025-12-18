ЕАБР поделился прогнозом по росту экономики Узбекистана в 2026 году

АЛМАТЫ /Trend/ - Экономисты Евразийского банка развития (ЕАБР) ожидаются роста экономики Узбекистана на уровне 6,8% в 2026 году.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом заявил руководитель Центра странового анализа ЕАБР Артур Шарафутдинов на презентации макроэкономического прогноза банка на 2026–2028 годы в Алматы.

По его словам, рост экономики обеспечат масштабные инвестиции и крупные проекты в энергетике, промышленности и инфраструктуре, включая солнечные электростанции, дата-центры, проекты по "зеленому" водороду и аммиаку, расширение транспортной инфраструктуры и городское строительство в рамках проекта "Новый Узбекистан".

"При этом инфляция будет постепенно приближаться к целевому уровню в 5% и, по нашим прогнозам, составит около 6,7% к концу 2026 г.", – отметил Шарафутдинов.

По прогнозам ЕАБР, Центральный банк пока сохраняет базовую ставку на уровне около 14% годовых, а к концу 2026 года ожидается её снижение примерно до 13%. Средний курс сумa прогнозируется на уровне 12 800 за доллар, при этом жёсткая денежно-кредитная политика, рост экспорта и приток денежных переводов будут сдерживать ослабление национальной валюты.