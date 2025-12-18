Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Президент Ильхам Алиев: Нас радует уровень азербайджано-катарских отношений, основанных на исламской солидарности

Политика Материалы 18 декабря 2025 12:18 (UTC +04:00)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

Фарид Зохрабов
БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев поздравил эмира Государства Катар Его величество Шейха Тамима бен Хамада Аль Тани и братский народ Катара с национальным праздником.

Как сообщает Trend, в поздравительном послании главы государства, в частности, говорится: «Нас радует уровень азербайджано-катарских отношений, основанных на общих религиозно-культурных ценностях, братстве и исламской солидарности. Уверен, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия для укрепления межгосударственных отношений, построенных на взаимном доверии и поддержке, полного использования потенциала нашего взаимовыгодного сотрудничества как в двусторонней, так и многосторонней плоскости».

Президент Азербайджана пожелал Шейху Тамиму бен Хамаду Аль Тани крепкого здоровья, счастья, успехов в высшей государственной деятельности, братскому народу Катара – постоянного мира, спокойствия и процветания.

