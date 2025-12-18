ЕАБР представил планы по инвестициям в Узбекистан в 2026 г.

АЛМАТЫ /Trend/ - Евразийский банк развития (ЕАБР) планирует инвестировать в экономику Узбекистана в 2026 году от 300 до 500 миллионов долларов США.

Как сообщает в четверг специальный корреспондент Trend, об этом заявил заместитель председателя правления ЕАБР Ярослав Мандрон на пресс-конференции по итогам 2025 года в Алматы.

По его словам, объем пайплайн проектов в Узбекистане до 2028 года оценивается в 1,5 миллиарда долларов США.

Я. Мандрон отметил, что ЕАБР может выступать для страны проводником экспорта в государства СНГ, предоставляя инвесторам из Узбекистана определенные гарантии.

"Через ЕАБР Узбекистан имеет потенциал увеличить экспорт в страны СНГ на 20 процентов и более", - подчеркнул он.

Напомним, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон, одобряющий присоединение Узбекистана к Соглашению об учреждении ЕАБР. Узбекистан стал седьмым участником Банка и третьим по величине акционерного участия с долей в капитале 10%.

Отметим, что ЕАБР - это многосторонний банк развития, призванный содействовать экономическому росту государств-участников, расширению торгово-экономических связей между ними и развитию интеграционных процессов на евразийском пространстве через инвестиционную деятельность. Участниками ЕАБР являются семь стран: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.