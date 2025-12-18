ЕАБР надеется, что процесс вступления Азербайджана начнется в следующем году - Николай Подгузов (Эксклюзив)

АЛМАТЫ/Trend/- Надеюсь, что процесс вступления Азербайджана в Евразийский банк развития (ЕАБР) начнется в 2026 году.

Об этом сказал в четверг Trend председатель Правления ЕАБР Николай Подгузов в Алматы в кулуарах пресс-конференции по итогам 2025 года в Алматы.

Подгузов отметил, что гарантировать сроки невозможно, несмотря на то, что полная поддержка вступления Азербайджана в банк имеется. По его словам, сложно прогнозировать, сколько времени займет этот процесс. В качестве примера он привел Узбекистан: хотя окончательное решение было принято в 2025 году, сам процесс начался ещё в конце 2021 года и фактически занял около трех лет.

Он также сообщил, что в 2025 году состоялся визит делегации ЕАБР в Азербайджан, в ходе которого прошли встречи с представителями министерств экономики и финансов.

"Полагаю, что потенциальный план вхождения Азербайджана в банк был поддержан. Очевидно, что для этого требуются определённые бюрократические решения внутри Азербайджана, и мы терпеливо ожидаем их со стороны профильных структур",- сказал он.

Отметим, что ЕАБР - это многосторонний банк развития, призванный содействовать экономическому росту государств-участников, расширению торгово-экономических связей между ними и развитию интеграционных процессов на евразийском пространстве через инвестиционную деятельность. Участниками ЕАБР являются семь стран: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.