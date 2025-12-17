В Баку проведены обсуждения по вопросам азербайджано-турецкого военного сотрудничества (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов провел встречу с делегацией во главе со вторым начальником Генерального штаба Вооруженных сил Турецкой Республики генералом армии Левентом Эргюном.

Как сообщили Trend в Министерстве обороны Азербайджана, делегация находится с официальным визитом в стране для участия в 17-м заседании азербайджано-турецкого военного диалога высокого уровня.

"Делегация братской Турции посетила могилы Общенационального лидера Гейдара Алиева и выдающегося ученого, офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой на Аллее почетного захоронения, а также Аллею шехидов и Мемориал в честь турецких воинов-освободителей, были возложены венки и цветы, почтена их светлая память.

В рамках визита также был посещён парк Победы и был возложен венок к монументу в честь Победы.

Затем в Министерстве обороны состоялась встреча с турецкой делегацией.

Генерал-полковник З.Гасанов отметил, что стратегическое союзничество между Азербайджаном и Турцией основано на дружбе и братских отношениях, и подчеркнул важность мер, реализуемых в направлении дальнейшего развития военного сотрудничества.

На встрече было особо подчеркнуто важное значение сотрудничества в рамках Организации тюркских государств.

В свою очередь генерал армии Л.Эргюн поблагодарил генерал-полковника З.Гасанова за организацию в Баку встреч в рамках 17-го заседания азербайджано-турецкого военного диалога высокого уровня, подчеркнув, что отношения между Азербайджаном и Турцией основываются на взаимном доверии и поддержке.

На встрече проведен обстоятельный обмен мнениями о перспективах сотрудничества между двумя братскими странами в военной, военно-технической и военно-образовательной областях, а также по вопросам региональной безопасности и ряду других тем, представляющих взаимный интерес".

