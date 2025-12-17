Астана и Токио сближаются на фоне роста интереса Японии к Центральной Азии

БАКУ /Trend/ - 18–19 декабря Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит с официальным визитом Токио. Это первый визит главы страны в Японию с 2016 года и важный сигнал о выходе двусторонних отношений на новый уровень. Касым-Жомарт Токаев также примет участие в первом саммите “Центральная Азия + Япония”. На фоне глобального “зеленого” перехода, перестройки цепочек поставок и растущего внимания к Центральной Азии диалог между Астаной и Токио приобретает особое значение.

Япония остается одним из ключевых экономических партнеров Казахстана и входит в десятку крупнейших инвесторов страны. Общий объем японских инвестиций оценивается примерно в 9 миллиардов долларов США. По данным Комитета государственных доходов Министерства финансов Казахстана, товарооборот между двумя странами в 2024 году составил 1,8 миллиарда долларов. Экспорт Казахстана в Японию достиг 506 миллионов долларов, импорт японской продукции в Казахстан - около 1,3 миллиарда долларов.

Казахстан поставляет в Японию в основном металлы и изделия из них, прежде всего, ферросплавы, на которые приходится более 50 процентов экспорта. Также в структуре поставок присутствуют нефть, уголь и другие виды твердого топлива, продукция химической промышленности и продукты растительного происхождения. В свою очередь, Япония экспортирует в Казахстан автомобили, грузовую и специальную технику, медицинское оборудование, а также шины и покрышки.

В стране зарегистрировано более 60 японских компаний, работающих в нефтегазовой сфере, нефтехимии, металлургии, горнорудной промышленности, финансах, логистике, связи, медицине, сельском хозяйстве и других отраслях. Крупные японские корпорации, включая Mitsubishi Corporation, которая работает в Казахстане уже более 30 лет, проявляют интерес к внедрению “зеленых” технологий и новых инвестиционных проектов.

Астана, в свою очередь, рассчитывает на приток японских инвестиций и технологий для развития возобновляемой энергетики и модернизации инфраструктуры. О значимости такого сотрудничества официальные лица Казахстана заявляли неоднократно, подчеркивая важность технологического партнерства с Японией.

В августе 2025 года министерство промышленности и строительства Казахстана и японская организация по металлургической и энергетической безопасности JOGMEC достигли договоренности о дальнейшем расширении двустороннего инвестиционного сотрудничества в областях геологоразведки, добычи и переработки полезных ископаемых, модернизации и трансферта технологий, цепочки создания стоимости полезных ископаемых, инвестиционных возможностей и обмена профессиональной информацией.

Дополнительный импульс двусторонним отношениям придал визит министра иностранных дел Японии Такэси Ивая в Астану в августе 2025 года. На встрече с японским коллегой бывший тогда заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу особенно отметил значимость развития кооперации в рамках формата “Центральная Азия + Япония”.

Активизация Астаной сотрудничества с Японией происходит на фоне растущего интереса к Центральной Азии со стороны ведущих мировых игроков. Регион привлекает внимание благодаря своим ресурсам, инвестиционному потенциалу и важной роли в международной логистике. Казахстан занимает ключевое место как одна из главных транзитных стран между Азией и Европой в рамках Среднего коридора. Япония выразила интерес поддержать проекты по цифровизации порта Актау.

Рост значимости Центральной Азии отражается и в развитии многосторонних форматов. В июне 2025 года в Астане прошел Второй саммит “Центральная Азия -Китай”, в апреле состоялся первый саммит региона с Европейским союзом. В октябре в Душанбе прошел второй саммит “Центральная Азия - Россия”, а в начале ноября 2025 года состоялся саммит в формате C5+1 с участием США

Идея проведения встречи "Центральная Азия + Япония" была озвучена еще в 2004 году, а саммит изначально планировалось провести в 2024 году, однако его пришлось отменить из-за угрозы мегаземлетрясения в Японии. В итоге встреча, наконец, состоится и станет историческим событием: к странам, традиционно проявляющим интерес к Центральной Азии, присоединится и Япония. Это станет важным сигналом того, что Токио рассматривает регион как стратегического партнера на долгосрочную перспективу.

В целом, сотрудничество Казахстана и Японии продолжает развиваться, выходя на новый уровень. Оно охватывает не только торговлю и инвестиции, но и долгосрочное партнерство в области технологий, природных ресурсов и устойчивого развития, что делает его важным элементом как региональной, так и глобальной повестки.