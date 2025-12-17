Утверждены Правила ведения Реестра специальных исполнительных чиновников в Азербайджане

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане утверждены «Правила ведения Реестра специальных исполнительных чиновников».
Как сообщает Trend, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.
Согласно документу, настоящие Правила определяют порядок ведения информации, содержащейся в Реестре специальных исполнительных чиновников (далее – Реестр).
Цель настоящих Правил – обеспечение определения списка специальных исполнительных чиновников и доступности информации о них.
Сбор, обработка и защита персональных данных в Реестре осуществляется в соответствии с Законом Азербайджанской Республики «О персональных данных».
Реестр представляет собой базу данных, сформированную, поддерживаемую и управляемую Министерством юстиции Азербайджанской Республики.
Реестр содержит следующую информацию о специальных исполнительных чиновниках:
• фамилия, имя, отчество специального исполнительного чиновника;
• дата рождения (день, месяц, год), фотография специального исполнительного чиновника;
• Идентификационный номер налогоплательщика;
• Номера банковских счетов;
• Адрес офиса;
• Контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты);
• Дата и номер выдачи свидетельства и сервисной карты;
• Сведения о договоре страхования профессиональной ответственности, срок действия и информация о страховщике;
• Информация о приостановлении деятельности (когда и кем была приостановлена деятельность);
• Информация об аннулировании свидетельства (дата и основания для аннулирования свидетельства);
• Информация о дисциплинарной ответственности (вид дисциплинарного взыскания, когда и кем оно было применено);
• Фамилия, имя, отчество помощника (при наличии);
• Дата внесения в Реестр специального исполнительного чиновника и его регистрационный номер.
