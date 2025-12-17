Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Театры Азербайджана и Китая приступают к сотрудничеству (ФОТО)

Культура Материалы 17 декабря 2025 20:43 (UTC +04:00)
Театры Азербайджана и Китая приступают к сотрудничеству (ФОТО)
Фото: Министерство культуры Азербайджана

Вугар Иманов
Вугар Иманов
БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский государственный академический национальный драматический театр в соответствии с дорожной картой министерства культуры Азербайджана расширяет международное сотрудничество, сообщили Trend Life в пресс-службе ведомства.

С этой целью директор театра, заслуженный работник культуры Азербайджана Ильхам Аскеров совершил визит в Китайскую Народную Республику. В рамках поездки состоялись встречи с руководством драматических театров провинций Ганьсу и Шаньдун страны, а также Национального драматического театра Китая, в ходе которых были обсуждены перспективы сотрудничества. По итогам переговоров был подписан меморандум о сотрудничестве с драматическим театром провинции Ганьсу.

В центре внимания находились вопросы организации взаимных гастрольных поездок, обмена режиссёрами и актёрами, а также сотрудничества в сфере сценических технологий. Кроме того, достигнута договорённость о представлении произведений китайских драматургов на сцене Академического национального драматического театра. В репертуар театра на 2026 год включено произведение китайского драматурга Лю Шугана.

Согласно договорённостям, планируется показ спектаклей азербайджанского театра в Пекине, Шанхае и Чэнду, а также подписание нового Меморандума в Баку в июне 2026 года.

