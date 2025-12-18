Необходимо усилить оборонную архитектуру тюркского мира в информационном пространстве - Бурханеттин Дуран

АНКАРА /Trend/ - Необходимо усилить оборонную архитектуру тюркского мира в информационном пространстве.

Как сообщает в четверг специальный корреспондент Trend, об этом заявил глава Управления по коммуникациям Администрации президента Турции Бурханеттин Дуран на Форуме тюркских государств по борьбе с дезинформацией, проходящем в Анкаре.

"Все мы были свидетелями того, что Вторая Карабахская война велась не только на поле боя. Не менее ожесточенная и принципиальная борьба развернулась и в коммуникационном измерении. В период войны и после нее против Азербайджана были запущены многочисленные дезинформационные кампании, направленные на искажение и нивелирование Победы. Разоблачая эти фальсификации, мы тем самым оказали Победе Азербайджана весомую поддержку и в информационном пространстве.

В этой связи мы хотели бы поделиться с вами одним из выявленных нами в тот период манипулятивных материалов — причем одним из наиболее рискованных с точки зрения воздействия на общественное мнение. Речь идет о фейковой новости, распространявшейся под заголовком: «Вошедшие в Карабах азербайджанские солдаты издеваются над пожилой армянкой». Утверждалось, будто один солдат протягивает пожилой женщине стакан воды, а другой якобы демонстративно выливает эту воду в момент, когда она собирается ее выпить. Однако в полной версии видео ясно и недвусмысленно видно, что азербайджанский военнослужащий собственноручно поит пожилую армянскую женщину водой", - сказал он.

Б.Дуран отметил, что сегодня, к сожалению, стало возможным путем нарезки, монтажа и вырывания кадров из контекста придавать изображениям совершенно иной, искаженный смысл.

"Более того, с использованием технологий искусственного интеллекта фальсификация реальности выходит на качественно новый уровень. В такой среде новые коммуникационные инструменты порождают не только возможности, но и серьезные угрозы. Противодействовать этим угрозам можно лишь путем реализации совместных стратегий. Истории и нарративы, которые пытаются навязать нам извне, можно разрушить только сообща — формируя собственный, общий и согласованный рассказ. Иными словами, мы обязаны выстраивать более конкретные, институциональные формы сотрудничества в борьбе с дезинформацией. Мы должны создавать совместные механизмы фактчекинга, запускать системы раннего предупреждения и своевременно обмениваться информацией друг с другом", - подчеркнул он.

Б. Дуран заявил, что Турция со своей стороны предпринимает критически важные шаги в таких направлениях, как повышение медиаграмотности, защита детей и молодежи от цифровых угроз, укрепление инфраструктуры кибербезопасности, разработка алгоритмических инструментов мониторинга против манипуляций с применением искусственного интеллекта, а также институционализация обмена информацией между государственными органами.

"В этом вопросе у нас есть твердая и недвусмысленная политическая воля. Хочу особо подчеркнуть: мы с большим удовлетворением готовы делиться наработанным в этой сфере потенциалом с братскими странами и выстраивать с ними совместную работу. Мы видим и наличие воли всех сторон к такому сотрудничеству. Этот подход станет также наглядным проявлением коллективной позиции против любых искусственно создаваемых попыток раскола, направленных против целостности тюркского мира.

Обмен данными между нашими странами, передача опыта, создание совместных образовательных механизмов и формирование способности к быстрой реакции станут ключевыми элементами оборонной архитектуры тюркского мира в информационном пространстве. Мы обязаны защитить наши государства, единство и братство от дезинформационных кампаний. Для нейтрализации их разрушительного воздействия необходима скоординированная национальная политика, усиленная международным, институциональным механизмом", - сказал глава Управления.

Отметим, что в Анкаре проходит Форум тюркских государств по борьбе с дезинформацией.

В работе форума принимают участие делегации Турции, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Венгрии, Туркменистана и Турецкой Республики Северного Кипра.

Основная задача форума — формирование устойчивой и эффективной коммуникационной среды между тюркскими государствами, а также укрепление институционального взаимодействия в сфере противодействия дезинформационным угрозам.

В мероприятии участвуют представители государственных органов, ведущих средств массовой информации и профильные эксперты. Азербайджанскую сторону представляют исполнительные директор Агентства развития медиа Ахмед Исмаилов, заведующий сектором коммуникационной политики отдела по работе с неправительственными организациями и коммуникациям Администрации президента Джавид Мусаев, заведующий сектором по связям со СМИ того же отдела Камран Гасанов, главный советник сектора по связям со СМИ Парвана Ибрагимова, заместитель исполнительного директора Агентства развития медиа Натиг Мамедли, член правления Центра анализа международных отношений Джавид Велиев, а также руководитель департамента международных связей̆ и аналитики информационного агентства APA Фаиг Махмудов.

В рамках форума будут обсуждаться влияние дезинформации на национальную безопасность, общественное мнение и региональную стабильность, а также практические механизмы совместных действий в современной информационной среде. В соответствии с Планом действий Организации тюркских государств в информационной сфере на 2025 год форум станет платформой̆ для обмена знаниями и опытом в области медиаграмотности, информационной безопасности, противодействия дезинформации, ответственного использования цифровых технологий, международного вещания и развития журналистики нового поколения.