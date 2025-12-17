TRACECA и UNECE обсудили цифровую трансформацию мультимодального транспорта в Баку

БАКУ/Trend/ - Межправительственная комиссия TRACECA и Экономическая комиссия ООН для Европы (UNECE) обсудили цифровую трансформацию мультимодального транспорта в Баку.

Как сообщает Trend со ссылкой на TRACECA, обсуждения состоялись в ходе 20-го Международного семинара по повышению потенциала в области упрощения торговли и транспортной инфраструктуры.

"Семинар был организован UNECE при сотрудничестве с Постоянным секретариатом Межправительственной комиссии TRACECA и при поддержке Министерства цифрового развития и транспорта Республики Азербайджан.

В семинаре приняли участие представители Азербайджана, Грузии, Казахстана, Кыргызской Республики, Таджикистана, Молдовы, Узбекистана, Украины и Туркменистана, а также другие приглашенные эксперты и участники из Восточной Европы и стран Специальной программы экономического сотрудничества для стран Центральной Азии (СПЕКА).

Семинар был сосредоточен на цифровой трансформации мультимодального обмена данными и документами с использованием стандартов UN/CEFACТ в странах Восточной Европы и СПЕКА, включая развитие Транскаспийского транспортного коридора", - говорится в информации.

Согласно информации TRACECA, главной целью семинара было укрепление возможностей стран в реализации цифровых решений для упрощения торговли и транспорта, а также обсуждение практических аспектов применения стандартов ООН для обеспечения совместимости информационных систем в рамках мультимодальных цепочек поставок.

Отмечается, что семинар открылся приветственными словами представителей Министерства цифрового развития и транспорта Республики Азербайджан, UNECE, Постоянного секретариата МК TRACECA, а также Директора Регионального офиса ВКО по повышению потенциала для Европы.

Как сообщает TRACECA, Генеральный секретарь Постоянного секретариата МК TRACECA Ассет Ассавбаев подчеркнул ключевую роль цифровизации в повышении эффективности и устойчивости международного транспорта. Он отметил, что это направление отражено в Цифровой концепции Международного транспортного коридора TRACECA и является приоритетом деятельности организации.

"Особое внимание было уделено важности стандартов UN/CEFACT как основы для совместимости и взаимного признания цифровых решений между странами и видами транспорта.

«Дальнейшее развитие цифровых транспортных решений требует согласованных усилий заинтересованных стран, железнодорожных администраций и международных организаций, включая использование стандартов UN/CEFACT и поэтапный подход к внедрению электронного обмена данными», - подчеркнул Ассавбаев.

В рамках двухдневной программы прошли ряд сессий, посвященных результатам и следующим шагам пилотных проектов по цифровизации мультимодального транспорта. С презентациями выступили представители UNECE, Постоянного секретариата МК TRACECA, Всемирной таможенной организации (ВКО), а также эксперты UN/CEFACT, комиссии ООН по международному торговому праву UNCITRAL и Международной организации гражданской авиации ICAO, представители железнодорожных администраций, портов, соответствующих национальных органов и международных профессиональных ассоциаций", - подчеркивается в информации.

Сообщается, что особое внимание на обсуждениях уделялось пилотным проектам по цифровизации электронного железнодорожного накладного документа e-CIM/SMGS на маршрутах TRACECA, обмену данными между портами в Каспийском регионе, развитию проектов электронной дорожной накладной (eCMR) и национальных электронных платформ, а также интеграции транспортных данных в таможенные и другие регулирующие ИТ-системы.

"В одной из сессий Генеральный секретарь TRACECA представил презентацию о следующих шагах пилотного проекта e-CIM/SMGS, включая дальнейшее тестирование, географическое расширение проекта и подготовку контрактных и технических соглашений для более широкого применения электронных транспортных документов.

Семинар также включал церемонию награждения "За вклад в развитие транспортного коридора TRACECA", в ходе которой представители организаций и эксперты были отмечены за значительный вклад в развитие и внедрение проектов цифровизации мультимодального транспорта, включая пилотный проект e-CIM/SMGS.

По итогам семинара участники подтвердили свою приверженность дальнейшему продвижению цифровой трансформации мультимодального транспорта на основе стандартов ООН, в частности стандартов UN/CEFACT, и подчеркнули необходимость укрепления координации между органами государственной власти, международными организациями и частным сектором для создания бесшовных мультимодальных цифровых транспортных коридоров в регионе TRACECA и странах СПЕКА", - говорится в информации.