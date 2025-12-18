В Министерстве здравоохранения Азербайджана состоялась встреча с Директором Департамента ВОЗ

БАКУ/Trend/ - В Министерстве здравоохранения Азербайджана состоялась встреча с Директором Департамента инфекционных болезней, окружающей среды и здоровья Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ЕРБ ВОЗ) Роббом Батлером, сообщает в четверг Trend со ссылкой на минздрав.

В ходе встречи обсуждены вопросы сотрудничества между Европейским региональным бюро ВОЗ и Азербайджаном. Помимо этого, стороны обсудили расширение состава Коалиции по преемственности председателей Бакинской COP в области климата и здоровья, перспективы присоединения Азербайджана к Европейской сети ВОЗ «Здоровые города» и другие вопросы сотрудничества.

Министр здравоохранения Азербайджана отметил, что наша страна эффективно сотрудничает со Всемирной организацией здравоохранения и за прошедший период успешно реализовано ряд совместных проектов. Было подчеркнуто, что в период коренных реформ, проводимых под руководством Президента Ильхама Алиева в системе здравоохранения, формирование управления и финансирования здравоохранения в соответствии с современными концепциями, использование передового международного опыта, продуктивное сотрудничество с местными и зарубежными партнерами составляют основу этих преобразований: «Неоценима также роль Фонда Гейдара Алиева и его президента, Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в развитии азербайджанского здравоохранения».

Отметив, что Азербайджан привержен продвижению взаимосвязи климата и здоровья, Теймур Мусаев подчеркнул важность объединения глобальных усилий в области общественного здравоохранения: «В рамках прошедшей в ноябре 2024 года в столице Азербайджана 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) была создана Коалиция по преемственности председателей Бакинской COP в области климата и здоровья. В то же время, Азербайджан приветствует создание Общеевропейской комиссии по климату и здоровью ВОЗ (PECCH)».

В свою очередь Робб Батлер, подчеркнув успехи Азербайджана в области здравоохранения, в том числе в борьбе с инфекционными заболеваниями, отметил серьезные достижения в осуществление поставленных задач и успешное выполнение программ устойчивого развития в этой сфере. В то же время, была высоко оценена поддержка поддержку Азербайджаном инициатив по климату в области здравоохранения на COP29.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.