Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

ЕАБР назвал стоимость проектов, находящихся на рассмотрении в Казахстане

Экономика Материалы 18 декабря 2025 11:50 (UTC +04:00)
ЕАБР назвал стоимость проектов, находящихся на рассмотрении в Казахстане
Фото: Министерство национальной экономики Республики Казахстан

Читайте Trend в

Алёна Павленко
Алёна Павленко
Все материалы

АЛМАТЫ/Trend/ - Проекты на 2,5 миллиарда долларов сегодня находятся на рассмотрении Евразийского банка развития (ЕАБР) в Казахстане.

Как сообщает в четверг специальный корреспондент Trend, об этом заявил заместитель председателя Правления и главного экономиста ЕАБР Руслан Даленов на пресс-конференции по итогам 2025 года в Алматы.

Даленов отметил, что накопленный портфель проектов ЕАБР в Казахстане составляет 9 миллиардов долларов США. Было предоставлено техническое содействие на 16 миллионов долларов США.

По его словам, на данный момент работа ЕАБР в Казахстане проводится в соответствии с пятилетней стратегией на 2022-2026 годы. За четыре года ЕАБР инвестировал 5,1 миллиарда долларов в проекты в Казахстане.

Отметим, что ЕАБР - это многосторонний банк развития, призванный содействовать экономическому росту государств-участников, расширению торгово-экономических связей между ними и развитию интеграционных процессов на евразийском пространстве через инвестиционную деятельность. Участниками ЕАБР являются семь стран: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

Лента

Лента новостей

Читать все новости