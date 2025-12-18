Азербайджан, как никто другой, понимает, что такое борьба с дезинформацией - Джавид Мусаев

АНКАРА/Trend/ - Азербайджан, как никто другой, понимает, что такое борьба с дезинформацией.

Как сообщает в четверг специальный корреспондент Trend, об этом заявил заведующий сектором коммуникационной политики отдела по работе с неправительственными организациями и коммуникации Администрации Президента Азербайджана Джавид Мусаев на Форуме тюркских государств по борьбе с дезинформацией, проходящем в Анкаре.

"Сегодняшний форум в Турции — это не просто событие, это заявление. Это акт с особым смыслом и большой символической ценностью.

Мы живем в эпоху, когда информационная экосистема подвергается невиданному давлению и трансформациям. Геополитические сдвиги, распространение дезинформации, хаос в цифровом пространстве, технологические прорывы — все это формирует новую реальность, в которой ключевое место занимает искусственный интеллект.

Мир меняется. Меняются методы, угрозы. Если еще вчера под угрозой понимали вооруженное нападение, сегодня - это экономическая блокада, кибератака, информационное давление. Нарушение информационной безопасности — это уже не абстрактная угроза, а прямая атака на суверенитет", - отметил он.

Дж.Мусаев отметил, что гибридные угрозы стали повседневностью. Каждая страна, если она хочет сохранить свою идентичность, обязана разработать свои механизмы защиты от внешнего вторжения в информационное пространство. Речь идет не только о государственной безопасности. Под угрозой находятся безопасность каждого гражданина, каждого ума, каждой души.

По его словам, сегодня защита информации уже не просто компонент национальной безопасности. Это ее фундамент: "Как справедливо отметил координатор форума Бурак Озкемин, информационная безопасность - это неотъемлемая часть реального суверенитета. И он совершенно уместно привел в пример события в Карабахе.

Азербайджан, как никто другой, понимает, что такое борьба с дезинформацией. Мы знаем это не понаслышке. Пять лет назад, когда наша армия начала освобождение оккупированных территорий, параллельно против нас развернулась грязная кампания в глобальном медиапространстве.

Это были массированные удары — через западные каналы, социальные платформы, фейковые нарративы. Но мы не отступили. Мы выстояли. И сегодня у нас есть свои механизмы, свои ресурсы. Мы научились давать отпор.

Мы открыли двери для международных СМИ. Зарубежные журналисты приезжали и видели все своими глазами — разрушенные города, обстрелы, страдания мирных людей. Мы ежедневно проводили брифинги, предоставляли достоверную, хронологически точную информацию — и это была лучшая контратака против фейков".

Дж.Мусаев также отметил, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе 44-дневной Отечественной войны дал 30 интервью зарубежным СМИ: "BBC, CNN, Euronews, Al Arabiya, France 24, TRT, Anadolu Ajansı - все они услышали правду из первых уст. Так действует настоящий Верховный Главнокомандующий в условиях гибридной войны".

Заведующий сектором подчеркнул, что медиа наших братских стран, особенно Турции, были с Азербайджаном: "Мы плечом к плечу отражали нападки. И именно тогда, в разгар той борьбы, зародилась идея совместной информационной платформы Азербайджана и Турции.

Прошло пять лет. Мы многое сделали вместе. Сегодня мы продолжаем эту работу. Углубляем сотрудничество, укрепляем совместную платформу, развиваем общие механизмы борьбы с дезинформацией. Я убежден, что создание такой платформы в рамках Организации тюркских государств — важный и своевременный шаг.

Мы — одна семья. У нас общая история, культура, ценности, юридические основы. Это не просто альянс - это дар Всевышнего. И мы должны укреплять этот союз".

Дж.Мусаев подчеркнул, что в последние годы Организация тюркских государств делает уверенные шаги вперед, особенно в медийной и информационной сфере. Впервые форум СМИ стран-членов ОТГ прошел именно в Азербайджане. А сегодня впервые в истории проходит встреча министров информации и медиа, в котором принимают участие представители государства и медиа, а также эксперты.

"Мы должны нарастить усилия — противостоять манипуляциям, укреплять информационную устойчивость. Но этого недостаточно. Нам нужно говорить и о «медийной гигиене» — умении не просто читать новость, но распознавать в ней подтекст, цель, источник. Нужно обучать людей критическому мышлению. Потому что сегодня социальные сети стали полем битвы, пространством манипуляций. Если мы не обучим наше общество отделять ложь от правды, мы рискуем проиграть войну за сознание. И вот почему мы здесь.

Азербайджан становится центром глобальных дискуссий. Мы уже провели третий глобальный медиафорум в Шуше — в символичном, освобожденном от оккупации городе. Место проведения — это тоже послание миру. Как сказал Президент Ильхам Алиев, Организация тюркских государств для нас основная международная организация, потому что это наша семья: "У нас нет другой семьи. Наша семья - это тюркский мир". Мы в этом убеждены. Это не просто слова. Это стратегический выбор. И этот выбор сделан навсегда", - сказал заведующий сектором.

Отметим, что в работе форума принимают участие делегации Турции, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Венгрии, Туркменистана и Турецкой Республики Северного Кипра.

Основная задача форума - формирование устойчивой и эффективной коммуникационной среды между тюркскими государствами, а также укрепление институционального взаимодействия в сфере противодействия дезинформационным угрозам.

В мероприятии участвуют представители государственных органов, ведущих средств массовой информации и профильные эксперты. Азербайджанскую сторону представляют исполнительные директор Агентства развития медиа Ахмед Исмаилов, заведующий сектором коммуникационной политики отдела по работе с неправительственными организациями и коммуникациям Администрации президента Джавид Мусаев, заведующий сектором по связям со СМИ того же отдела Камран Гасанов, главный советник сектора по связям со СМИ Парвана Ибрагимова, заместитель исполнительного директора Агентства развития медиа Натиг Мамедли, заместитель директора АМИ Trend, глава Аналитического центра Baku Network Эльчин Алыоглу, член правления Центра анализа международных отношений Джавид Велиев, а также руководитель департамента международных связей̆ и аналитики информационного агентства APA Фаиг Махмудов.

В рамках форума будут обсуждаться влияние дезинформации на национальную безопасность, общественное мнение и региональную стабильность, а также практические механизмы совместных действий в современной информационной среде. В соответствии с Планом действий Организации тюркских государств в информационной сфере на 2025 год форум станет платформой для обмена знаниями и опытом в области медиаграмотности, информационной безопасности, противодействия дезинформации, ответственного использования цифровых технологий, международного вещания и развития журналистики нового поколения.