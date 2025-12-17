В оборонной промышленности работают 15 частных компаний - Вугар Мустафаев

БАКУ /Trend/ - В настоящее время по лицензии в сфере оборонной промышленности работают 15 частных компаний.

Об этом сказал министр оборонной промышленности Вугар Мустафаев во время выступления на мероприятии, посвященном профессиональному празднику работников оборонной промышленности, сообщает Trend.

Министр отметил, что эти компании занимаются производством и исследованиями в области технологий дронов, искусственного интеллекта, электроники, радиоэлектронной борьбы, ракетных систем и других высокотехнологичных направлений.

В. Мустафаев добавил, что продукция ряда частных компаний уже передана Вооруженным силам в рамках государственного заказа.

