Фонд Red Hearts запускает благотворительную акцию «Bayram səbəti»

Фонд Red Hearts в честь Дня солидарности азербайджанцев всего мира и Нового года объявляет о старте благотворительной акции «Bayram səbəti» (Праздничная корзина). Акция будет проходить с 15 декабря по 5 января и направлена на оказание поддержки представителям социально уязвимых групп населения, а также на то, чтобы разделить с ними радость праздничных дней.

Все желающие присоединиться к акции могут сделать пожертвование, отсканировав QR код, размещенный на изображениях, а также легко и удобно через терминалы Birbank и Kapital Bank, мобильные приложения Birbank и m10.

Фонд призывает всех неравнодушных присоединиться к этой гуманной миссии, проявить солидарность и подарить настоящую праздничную радость семьям, нуждающимся в поддержке.

Следует отметить, что фонд «Red Hearts» был создан в 2019 году по инициативе сотрудников Kapital Bank. Фонд, зарегистрированный государством в 2020 году, служит формированию культуры благотворительности в нашей стране. Фонд активно участвует в решении таких актуальных и важных вопросов, как охрана окружающей среды, восстановление экологического баланса, образование, обучение и просвещение, принимая участие в различных социальных инициативах. Чтобы узнать больше о деятельности фонда и поддержать упомянутые сферы, сделав пожертвование, достаточно посетить сайт https://redhearts.az.